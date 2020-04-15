Російська чемпіонка Дар'я Клішина похвалилася жарким фото в купальнику

Максим Богданов роздягальня 21:56, 15.04.2020

Віцечемпіонка світу з легкої атлетики 2017 року, дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2011, 2013) Дарина Клішина похвалилася знімком з літнього відпочинку.

Знаменита російська стрибунка в довжину виклала фото в купальнику з підписом "Згадуючи літо". Користувачі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Клішиної і залишили ряд позитивних коментарів, в тому числі такі: "Ви справжня модель" і "Ангел чистої краси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська культуристка Лариса Савельєва, яка вигравала Кубок Ростовської області і ставала призеркою чемпіонату країни, порадувала багатотисячну армію пiдписникiв відвертими фото.

34-річна спортсменка, яка працює тренером, взяла участь у фотосесії в стилі "ню", позуючи у ванній і в спальні.

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