Віцечемпіонка світу з легкої атлетики 2017 року, дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2011, 2013) Дарина Клішина похвалилася знімком з літнього відпочинку.

Знаменита російська стрибунка в довжину виклала фото в купальнику з підписом "Згадуючи літо". Користувачі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Клішиної і залишили ряд позитивних коментарів, в тому числі такі: "Ви справжня модель" і "Ангел чистої краси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська культуристка Лариса Савельєва, яка вигравала Кубок Ростовської області і ставала призеркою чемпіонату країни, порадувала багатотисячну армію пiдписникiв відвертими фото.

34-річна спортсменка, яка працює тренером, взяла участь у фотосесії в стилі "ню", позуючи у ванній і в спальні.