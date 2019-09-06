Роналду знявся у пікантній фотосесії з українською моделлю: фото красуні

Зірка туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду знявся у пікантній фотосесії з українською моделлю Валерією Бублейко.

Зйомки пройшли в рамках проекту Playfectionism, який реалізовується за підтримки торгової марки футболіста. У фотосесії Роналду і Бублейко позували спочатку на мотоциклі, а потім у старому гоночному авто. Відповідні знімки були опубліковані в одному з офіційних профілів Роналду в Instagram.

Відзначимо, що Бублейко народилася в Києві, але вже довгий час проживає за кордоном. Валерія працює на майданчиках Лос-Анжелеса, Парижа, Берліна, Мілана та інших столиць моди.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам яскраві фото української моделі.

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Instagram Валерії Бублейко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили подробиці заповіту Кріштіану Роналду, в який нещодавно футболіст вніс істотні зміни.

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