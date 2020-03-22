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22 березня • оновлено в 11:37
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Роналду показав, що потрібно робити всім батькам світу через коронавiрус

1.1т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зняв відео для всіх батьків світу про необхідність ретельно стежити за чистотою рук у дітей в період пандемії коронавiрусу.

У ролику, який португалець опублікував у себе в сторіз, видно, як футболіст за допомогою дезiнфектора серед малюків проводить профілактику COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду повідомив клубу, що відмовляється повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

15 березня з'явилася інформація, що Роналду віддасть всі свої готелі в Португалії для боротьби з коронавірусом.

12 березня одноклубник Кріштіану по "Ювентусу" Даніеле Руганi виявився інфікований коронавірусом.

Нагадаємо, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Кріштіану Роналду
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