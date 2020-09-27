Роналду обійшов Путіна в рейтингу найбільш шанованих чоловіків світу
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнаний самим шановним спортсменом світу в рейтингу дослідного центру YouGov.
У списку найбільш шанованих публічних особистостей планети капітан збірної Португалії з футболу зайняв 6-е місце.
Вище португальця виявилися гонконгський актор, майстер бойових мистецтв Джекі Чан, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова КНР Сі Цзіньпін, підприємець Білл Гейтс і колишній президент США Барак Обама, який очолив рейтинг.
У десятку також увійшли власник AliExpress Джек Ма, духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама, винахідник Ілон Маск і актор Кіану Рівз.
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі зайняв в рейтингу 11-е місце, випередивши на одну позицію президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вболівальники назвали футболістів, про яких найчастіше думають під час сексу. Кріштіану Роналду в цьому рейтингу опинився на другому місці.