Роналду обійшов Путіна в рейтингу найбільш шанованих чоловіків світу

Максим Іншаков Роздягальня 17:42, 27.09.2020 Оновлено: 18:10, 27.09.2020

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнаний самим шановним спортсменом світу в рейтингу дослідного центру YouGov.

У списку найбільш шанованих публічних особистостей планети капітан збірної Португалії з футболу зайняв 6-е місце.

Вище португальця виявилися гонконгський актор, майстер бойових мистецтв Джекі Чан, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова КНР Сі Цзіньпін, підприємець Білл Гейтс і колишній президент США Барак Обама, який очолив рейтинг.

У десятку також увійшли власник AliExpress Джек Ма, духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама, винахідник Ілон Маск і актор Кіану Рівз.

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі зайняв в рейтингу 11-е місце, випередивши на одну позицію президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вболівальники назвали футболістів, про яких найчастіше думають під час сексу. Кріштіану Роналду в цьому рейтингу опинився на другому місці.

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