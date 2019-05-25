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Роналду купив іграшку за 1 млн євро: опубліковано відео

1.8тЧитати матеріал російською

Зоряний форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду придбав McLaren Senna, названий на честь бразильського гонщика Формули-1 Айртона Сенни

Відео з заїздом в свій гараж в Турині, а також фотографію, на якій він позує біля нового автомобіля, футболіст розмістив у себе в Instagram, підписавши "Наслаждайся😉👌🏻".

Enjoy 😉👌🏻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Вперше суперкар потужністю 800 кінських сил був показаний на Женевському автосалоні в 2018 році. Автомобіль коштує близько мільйона євро.

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Відзначимо, що раніше в пресі з'явилася інформація про покупку Кріштіану найдорожчої машини в світі - Bugatti Voiture Noire. Пізніше представники футболіста спростували це.

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Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія
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