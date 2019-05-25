Роналду купив іграшку за 1 млн євро: опубліковано відео

Зоряний форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду придбав McLaren Senna, названий на честь бразильського гонщика Формули-1 Айртона Сенни
Відео з заїздом в свій гараж в Турині, а також фотографію, на якій він позує біля нового автомобіля, футболіст розмістив у себе в Instagram, підписавши "Наслаждайся😉👌🏻".
Вперше суперкар потужністю 800 кінських сил був показаний на Женевському автосалоні в 2018 році. Автомобіль коштує близько мільйона євро.
Відзначимо, що раніше в пресі з'явилася інформація про покупку Кріштіану найдорожчої машини в світі - Bugatti Voiture Noire. Пізніше представники футболіста спростували це.
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