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5 квітня • оновлено в 19:12
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"Шпекаємось в гримерці": Губернієв розповів про секс на роботі

3.4т
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Відомий російський телеведучий Дмитро Губернієв відповів на питання про секс в ефірі з ведучою Марією Орзул.

Марія Орзул і Дмитро Губернієв

Марія Орзул і Дмитро Губернієв

кадр з відео

"Якось ми ефірі з Машею Орзул, ще на "Росії-2", і в прямому ефірі було поставлено питання: чи займаємося ми сексом в студії? Що відповів? Відповів: який сенс займатися сексом в студії? Ми просто шпекаємосьв гримерці. Для цього їх і придумали", - цитує Губернієва "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Губернієв обурився поведінкою росіян, які не дотримуються карантин при пандемії коронавiрусу.

Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірусу, в Росії буде дуже багато жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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