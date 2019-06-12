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"Робила не я!" Чемпіонка світу з РФ зганьбилася з прапором Росії

7.6тЧитати матеріал російською

Російська зірка фігурного катання Євгенія Медведєва потрапила у курйозну ситуацію, вітаючи співвітчизників з Днем Росії.

19-річна спортсменка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram виклала картинку, на якій вона намальована на тлі національного прапора. При цьому на малюнку було переплутано порядок кольорів – біло-червоно-синій замість біло-синьо-червоного.

"З Днем Росії! Люблю і пишаюся своєю Батьківщиною. Нехай в нашій країні завжди будуть мир, взаєморозуміння й любов", – підписала малюнок Медведєва. Чемпіонка світу і Європи швидко зрозуміла свою помилку і розмістила картинку з правильним порядком кольорів.

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"Робила не я!" Чемпіонка світу з РФ зганьбилася з прапором Росії

"Арт робила не я! На моїх роботах присутній мій розпис", – написала в коментарях Євгенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурентка Медведєвої Єлизавета Туктамишева викликала справжній переполох в мережі напівголим фото.

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Тема
фігурне катання
Місце
Росія
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Болсуновская Алла
Болсуновская Алла
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