Різатдінова в сукнi з вирізом знялася в першій фотосесії після карантину

Максим Богданов роздягальня 12:12, 13.06.2020 Оновлено: 12:18, 13.06.2020

Знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова взяла участь у модній фотосесії, пов'язаній з ослабленням карантину через пандемію коронавiрусу.

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знялася в розкішній сукні з декольте і великим вирізом біля стегон, що підкреслює стрункі ноги.

"Маски не перешкода світським виходам" під таким гаслом пройшов спецпроєкт для jetsetterua", – написала спортсменка у себе в Instagram.

Instagram Анни Різатдінової
Instagram Анни Різатдінової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова вирішила розважитися на карантині в Києві, відправившись виносити сміття у вечірній сукні.

Дівчина вразила своїх шанувальників сміливим вбранням, проте викликала у багатьох питання про відсутність захисної маски на обличчі.

Раніше Різатдінова в одному зі столичних супермаркетів сіла на шпагат, прямо під час покупок.

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