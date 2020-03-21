Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова показала, як розважається на карантині. В одному зі столичних супермаркетів спортсменка сіла на шпагат, прямо під час покупок.

Крім того, бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро вразила своїх шанувальників неймовірною розтяжкою, діставши ногою пляшку води з верхньої полиці.

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

Раніше Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

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