Рекордсменка збірної Росії Юлія Єфімова похвалилася гарячим фото в бікіні

Максим Богданов роздягальня 19:48, 23.05.2020

Титулована російська плавчиха Юлія Єфімова, що є рекордсменкою збірної за медалями чемпіонату світу за всю історію, похвалилася гарячим знімком на самоізоляції.

28-річна спортсменка в рожевому бікіні відображена плаваючою по басейну, лежачи на надувному рожевому фламінго. У коментарях користувачі не змогли пройти повз п'ятої точки дівчини, що спокусливо виставлена з гумового плавзасобу.

Юлія Єфімова
@ pryanya93

Відзначимо, що на чемпіонаті світу-2019 Юлія виграла повний комплект нагород в брасі – "бронза" на 50 м, "срібло" на 100 м і "золото" на 200 м.

Юлія Єфімова
@ pryanya93
Юлія Єфімова
@ pryanya93
Юлія Єфімова
@ pryanya93
Юлія Єфімова
@ pryanya93

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єфімова опублікувала відео тренування в ванні. У ролику дівчина хлюпає ногами в наповненій піною ванній.

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