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23 травня • оновлено в 20:49
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Рекордсменка збірної Росії Юлія Єфімова похвалилася гарячим фото в бікіні

5.5т
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Титулована російська плавчиха Юлія Єфімова, що є рекордсменкою збірної за медалями чемпіонату світу за всю історію, похвалилася гарячим знімком на самоізоляції.

28-річна спортсменка в рожевому бікіні відображена плаваючою по басейну, лежачи на надувному рожевому фламінго. У коментарях користувачі не змогли пройти повз п'ятої точки дівчини, що спокусливо виставлена з гумового плавзасобу.

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Відзначимо, що на чемпіонаті світу-2019 Юлія виграла повний комплект нагород в брасі – "бронза" на 50 м, "срібло" на 100 м і "золото" на 200 м.

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єфімова опублікувала відео тренування в ванні. У ролику дівчина хлюпає ногами в наповненій піною ванній.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Єфімова
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