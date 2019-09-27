Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні

Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко своєю зовнішністю викликала справжній фурор у російських ЗМІ.

Авторитетне видання Євроспорт присвятило 23-річній харків'янці велику статтю, а місцеві фанати в коментарях завалили українку компліментами.

Відзначимо, що в активі Марини бронзова медаль на чемпіонаті Європи в приміщеннях у 2017 році і "срібло" на молодіжному ЧЄ-2017. У 2016-му Марина виступала на Олімпіаді, а пізніше встановила національний рекорд у своїй дисципліні – 4,65 м. У 2018-му харків'янка побила рекорд України зі стрибків із жердиною в приміщенні – 4,62 метра.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Марія Кіліпко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно знаменита американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор серед шанувальників, знявшись повністю оголеною для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

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