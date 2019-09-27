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28 вересня • оновлено в 18:46
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Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні

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Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко своєю зовнішністю викликала справжній фурор у російських ЗМІ.

Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні

Авторитетне видання Євроспорт присвятило 23-річній харків'янці велику статтю, а місцеві фанати в коментарях завалили українку компліментами.

Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні

Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні
Рекордсменка України своєю зовнішністю викликала захват у Росії - фото красуні

Відзначимо, що в активі Марини бронзова медаль на чемпіонаті Європи в приміщеннях у 2017 році і "срібло" на молодіжному ЧЄ-2017. У 2016-му Марина виступала на Олімпіаді, а пізніше встановила національний рекорд у своїй дисципліні – 4,65 м. У 2018-му харків'янка побила рекорд України зі стрибків із жердиною в приміщенні – 4,62 метра.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Марія Кіліпко

Марія Кіліпко

Instagram

Новини
"Секслялька": подруга футболіста "Шахтаря" збентежила фанатів своєю зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно знаменита американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор серед шанувальників, знявшись повністю оголеною для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

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Тема
легка атлетика
Особа
Марина Кіліпко
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Коментарі на сайті не модеровані
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украинки конечно красивые, сучки. Но характер у них в большинстве своем паскудный
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
отчаянная соска
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Все заметили что купальник на ней расцветок георгиевской ленты ??? это она за русский мир буриться ..
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