Реал - Ліверпуль: сексуальна битва дружин футболістів

У фіналі Ліги чемпіонів в Києві, на НСК "Олімпійський", мадридський "Реал" битиметься англійським "Ліверпулем".
OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.
Напередодні найголовнішого клубного футбольного протистояння року фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців не стало винятком.
Вашій увазі пропонується "команда" з дружин і дівчат футболістів "Реала" і "Ліверпуля".
РЕАЛ
Серхіо Рамос - Пілар Рубіо
Серхіо Рамос - Пілар Рубіо
Серхіо Рамос - Пілар Рубіо
Серхіо Рамос - Пілар Рубіо
Рафаель Варан - Камілли Тітгат
Рафаель Варан - Камілли Тітгат
Рафаель Варан - Камілли Тітгат
Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч
Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч
Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч
Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч
Марсело - Кларисса Алвес
Марсело - Кларисса Алвес
Марсело - Кларисса Алвес
Марко Асенсио - Марина Мунтанер
Марко Асенсио - Марина Мунтанер
Марко Асенсио - Марина Мунтанер
Марко Асенсио - Марина Мунтанер
Лука Модріч - Ваня Босніча
Лука Модріч - Ваня Босніча
Лука Модріч - Ваня Босніча
Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес
Кейлор Навас - Андреа Салас
Кейлор Навас - Андреа Салас
Кейлор Навас - Андреа Салас
Карім Бензема - Кора Готьє
Карім Бензема - Кора Готьє
Каземіро - Анна-Маріана Каземіро
Каземіро - Анна-Маріана Каземіро
Іско - Сара Саламо
Іско - Сара Саламо
Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс
Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс
Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс
ЛИВЕРПУЛЬ
Лоріс Каріус - Іанта Роуз
Лоріс Каріус - Іанта Роуз
Лоріс Каріус - Іанта Роуз
Лоріс Каріус - Іанта Роуз
Лоріс Каріус - Іанта Роуз
Деян Ловрен - Аніта Ловрен
Деян Ловрен - Аніта Ловрен
Деян Ловрен - Аніта Ловрен
Джеймс Мілнер - Емі Флетчер
Роберто Фірміно - Лариса Перейра
Роберто Фірміно - Лариса Перейра
Роберто Фірміно - Лариса Перейра
Роберто Фірміно - Лариса Перейра
Роберто Фірміно - Лариса Перейра
Джордан Хендерсон - Ребекка Бернетт
Сімон Міньйоле - Жасмин Клас
Сімон Міньйоле - Жасмин Клас
Рагнар Клаван - Лілі Клаван
Адам Лаллана - Емілі Джуба
Адам Лаллана - Емілі Джуба
Альберто Морено - Лілія Грінаділа
Альберто Морено - Лілія Грінаділа
Альберто Морено - Лілія Грінаділа
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