Реал - Ліверпуль: сексуальна битва дружин футболістів

У фіналі Ліги чемпіонів в Києві, на НСК "Олімпійський", мадридський "Реал" битиметься англійським "Ліверпулем".

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

Напередодні найголовнішого клубного футбольного протистояння року фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців не стало винятком.

Вашій увазі пропонується "команда" з дружин і дівчат футболістів "Реала" і "Ліверпуля".

РЕАЛ

Серхіо Рамос - Пілар Рубіо

Серхіо Рамос - Пілар Рубіо

Серхіо Рамос - Пілар Рубіо

Серхіо Рамос - Пілар Рубіо

Рафаель Варан - Камілли Тітгат

Рафаель Варан - Камілли Тітгат

Рафаель Варан - Камілли Тітгат

Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч

Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч

Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч

Матео Ковачич - Ізабель Андріяніч

Марсело - Кларисса Алвес

Марсело - Кларисса Алвес

Марсело - Кларисса Алвес

Марко Асенсио - Марина Мунтанер

Марко Асенсио - Марина Мунтанер

Марко Асенсио - Марина Мунтанер

Марко Асенсио - Марина Мунтанер

Лука Модріч - Ваня Босніча

Лука Модріч - Ваня Босніча

Лука Модріч - Ваня Босніча

Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес

Кейлор Навас - Андреа Салас

Кейлор Навас - Андреа Салас

Кейлор Навас - Андреа Салас

Карім Бензема - Кора Готьє

Карім Бензема - Кора Готьє

Каземіро - Анна-Маріана Каземіро

Каземіро - Анна-Маріана Каземіро

Іско - Сара Саламо

Іско - Сара Саламо

Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс

Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс

Гарет Бейл - Емма Рис-Джонс

ЛИВЕРПУЛЬ

Лоріс Каріус - Іанта Роуз

Лоріс Каріус - Іанта Роуз

Лоріс Каріус - Іанта Роуз

Лоріс Каріус - Іанта Роуз

Лоріс Каріус - Іанта Роуз

Деян Ловрен - Аніта Ловрен

Деян Ловрен - Аніта Ловрен

Деян Ловрен - Аніта Ловрен

Джеймс Мілнер - Емі Флетчер

Роберто Фірміно - Лариса Перейра

Роберто Фірміно - Лариса Перейра

Роберто Фірміно - Лариса Перейра

Роберто Фірміно - Лариса Перейра

Роберто Фірміно - Лариса Перейра

Джордан Хендерсон - Ребекка Бернетт

Сімон Міньйоле - Жасмин Клас

Сімон Міньйоле - Жасмин Клас

Рагнар Клаван - Лілі Клаван

Адам Лаллана - Емілі Джуба

Адам Лаллана - Емілі Джуба

Альберто Морено - Лілія Грінаділа

Альберто Морено - Лілія Грінаділа