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8 жовтня • оновлено в 13:38
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"Дружина не пропише?" У мережі з'явилося пікантне фото Усика у компанії трьох красунь

16.4т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе дебютний поєдинок у суперважкій ваговій категорії.

Наш співвітчизник в Чикаго битиметься з непереможеним представником Нідерландів Тайроном Спонгом. Саша вже прибув на місце проведення майбутнього бою, в якому його будуть підтримувати чимало українських уболівальників.

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На сторінці boxing.highlight в соціальній мережі Instagram з'явилося фото Усика в компанії трьох красунь, яке викликало яскраву реакцію фанатів. "Додому доведеться входити ухиляючись", "Дружина в бороду не пропише?", "Усик – щасливий хлопець", "Дівки не дуже, дружина набагато красивіша", "Саню, дивися, щоб не вляпатися, як Пулєв", – пишуть у коментарях.

Usyk chilling big time 💯

Публікація від Boxing News Highlights KO's 🥊 (@ boxing.highlight)

Відзначимо, що дата знімка та його місце не вказуються, а болгарин Кубрат Пулєв потрапив у секс-скандал після того, як поцілував журналістку під час інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн різко звернувся до американця Деонтея Уайлдера через його висловлювання про Олександра Усика.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особа
Олександр Усик
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свет воин
свет воин
А девочки и вправду на троечку. Сане успехов!
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