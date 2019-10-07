"Дружина не пропише?" У мережі з'явилося пікантне фото Усика у компанії трьох красунь

Українець Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе дебютний поєдинок у суперважкій ваговій категорії.

Наш співвітчизник в Чикаго битиметься з непереможеним представником Нідерландів Тайроном Спонгом. Саша вже прибув на місце проведення майбутнього бою, в якому його будуть підтримувати чимало українських уболівальників.

На сторінці boxing.highlight в соціальній мережі Instagram з'явилося фото Усика в компанії трьох красунь, яке викликало яскраву реакцію фанатів. "Додому доведеться входити ухиляючись", "Дружина в бороду не пропише?", "Усик – щасливий хлопець", "Дівки не дуже, дружина набагато красивіша", "Саню, дивися, щоб не вляпатися, як Пулєв", – пишуть у коментарях.

Відзначимо, що дата знімка та його місце не вказуються, а болгарин Кубрат Пулєв потрапив у секс-скандал після того, як поцілував журналістку під час інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн різко звернувся до американця Деонтея Уайлдера через його висловлювання про Олександра Усика.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!