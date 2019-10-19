"П'яний" Усик дістав Ломаченка перед боєм Гвоздика - опубліковано відео

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик викликав справжній фурор в соціальних мережах, виклавши відео з арени "Ліакурас" в Філадельфії перед боєм Гвоздик - Бетербієв.

Незадовго до початку зустрічі, Усик пустував, наспівуючи відому композицію американського співака Нелі Даймонда "Sweet caroline". На відео потрапив Василь Ломаченко, по виразу обличчя якого, можна зробити висновок, що таке "караоке" його порядком дістало.

"П'яний друг і тверезий друг", - наголошується під відео в одній з фангруп боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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