Психанула? Світоліна видалила Монфіса з Instagram: фотофакт

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна спантеличила своїх фанатів несподіваним вчинком.

У соціальній мережі Instagram наша спортсменка скасувала підписку на сторінку свого бойфренда Гаеля Монфіса, а також на їхній загальний акаунт G.E.M.S. При цьому спортсменка не видаляла спільне відео з французьким тенісистом, яке було зняте на одному з тренувань у Дубаї.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс instagram.com/gemslife

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У чому причина такого рішення Світоліної, поки невідомо.

Зазначимо, що напередодні на сторінці GEMS з'явилося кумедне відео з приватного літака. Еліна та Гаель дуркують, а у відповідь на приколи свого бойфренда Світоліна жартома послала його "нах*й".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гаель Монфіс відверто розповів про свої стосунки зі Світоліною, відзначивши різний підхід спортсменів до тенісу.

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