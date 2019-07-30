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"Пр***в 10 млн? Ох, й*пт": Мілевський згадав про кар'єру в "Динамо"

2.8т Читати матеріал російською

Екснападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський заявив, що не шкодує про те, що за час кар'єри у столичній команді прогуляв понад 10 мільйонів євро.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Красава" футболіст брестського "Динамо" відверто розповів, на що витрачав гроші.

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"Я ж їх, образно кажучи, не програв в казино. А прогуляв – витратив на речі, всілякі там походи на НБА, хокей... Я завжди сидів на кращих ВІП-місцях – там, де зараз сидять усі зірки. Витратив їх на те, щоб кайфувати від життя, розумієш? Але водночас я залишаюся і залишався тоді людиною. Тому так, я про***в... Скільки? 10 мільйонів? Ох, й*пт", – сказав Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський розповів про секс із нинішнім продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі. Крім того, ексфутболіст київського "Динамо" зізнався, що міг перейти в донецький "Шахтар".

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Особа
Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
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