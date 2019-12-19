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19 грудня • оновлено в 22:18
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Провокували "набити морду": Усик знявся у "Вечірньому кварталі"

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Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) взяв участь у зйомках новорічного випуску "Вечірнього кварталу" від студії "Квартал 95".

За інформацією "Телекритики", Усик грає роль коханця Олени Кравець. "Чоловік" Олени Євген Кошовий застав "дружину" з "коханцем" у ліжку, приїхавши на день раніше з заробітків у Польщі. Дружина провокує чоловіка "набити морду" Усику. Чоловік каже, що поважає боксера і прощає зраду. Усик повідомляє, що без грошей не б'ється.

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

Олександр Усик на зйомках "Вечірнього кварталу"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині грудня Олександр Усик відвідав запис телевізійного шоу "Ліга cмеха", що виходить на каналі "1+1".

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Євген Кошовий Олена Кравець
Тег
Квартал 95
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