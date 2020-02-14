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14 лютого • оновлено в 04:31
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"Просто секс": Ястремська захопила мережу спокусливим фото

1.1т
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Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка допомогла збірній вийти до плей-офф кваліфікації на Кубок Федерації-2021, розбурхала своїх фанатів у соціальній мережі Instagram.

19-річна одеситка порадувала шанувальників спокусливим фото, на якому вона позує в чорних гольфах і боді. Знімок Даяни, який всього за шість годин набрав 10 тисяч лайків, викликав шквал захоплених коментарів.

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"Міць", "Ось це тіло", "Лялечка", "Найбільш класна тенісистка", "Українки ван лав", "Які ж наші україночки красиві", "Ну занадто гаряче", "У когось класна ...опка", "Яка ж ти гарна", "Краса неземна", "Малятко, ти просто секс", "Ох вже цей теніс", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з тенісу дізналася суперника в плей-офф відбору Кубка Федерації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Даяна Ястремська
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну девушка и девушка секса не вижу
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