"Просто секс": Ястремська захопила мережу спокусливим фото

Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка допомогла збірній вийти до плей-офф кваліфікації на Кубок Федерації-2021, розбурхала своїх фанатів у соціальній мережі Instagram.

19-річна одеситка порадувала шанувальників спокусливим фото, на якому вона позує в чорних гольфах і боді. Знімок Даяни, який всього за шість годин набрав 10 тисяч лайків, викликав шквал захоплених коментарів.

"Міць", "Ось це тіло", "Лялечка", "Найбільш класна тенісистка", "Українки ван лав", "Які ж наші україночки красиві", "Ну занадто гаряче", "У когось класна ...опка", "Яка ж ти гарна", "Краса неземна", "Малятко, ти просто секс", "Ох вже цей теніс", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з тенісу дізналася суперника в плей-офф відбору Кубка Федерації.

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