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7 березня • оновлено в 15:38
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Про українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід зняли фільм

1.7т
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Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала героїнею документального фільму "Анаконда".

Про це наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо повідомила у себе в Instagram, зазначивши, що прем'єра стрічки відбудеться 25 березня.

On March 25th you will see documentary film about me 🔜 @mitsubishimotors_ukraine #mitsubishimotors #driveyourambition

Публікація від DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід порадувала шанувальників яскравими і сміливими образами. Спортсменка опублікувала в мережі спокусливий знімок, що знаменував завершення прекрасного і безтурботного періоду – відпустки, яку 19-річна чемпіонка проводила в теплих краях.

Крім того, Дар'я Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Дар'я Білодід
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