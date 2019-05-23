Пристебніться! Дружина екс-капітана "Динамо" виклала фото з голими грудьми

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка продовжила радувати своїх шанувальників відвертими знімками.

Напередодні Ірина Морозюк у себе в Instagram виклала фото з автомобіля з оголеним бюстом, який був прикритий лише ременем безпеки.

"Друзі! Не забуваємо пристібатися", – з пiдморгуванням звернулася красуня до своїх фоловерiв.

У коментарях друзі дівчини зізнаються, що такими постами вона відволікає їх від роботи і важливих справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить у ліжку зі своїм чоловіком.

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