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23 вересня • оновлено в 12:24
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Прикрилися Україною: в Греції розкрили змову "волейболістів"

1.1т Читати матеріал російською

Поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

Як повідомляє Ekathimerini, мігрантів затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони надали, занесені до бази як вкрадені або загублені.

Прикрилися Україною: в Греції розкрили змову "волейболістів"

"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму й мали однакові спортивні сумки. Крім того, у них були два волейбольні м'ячі", — повідомила поліція.

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Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольної командою. Їх затримали і відправили до слідчого магістрату, де пред'являть звинувачення в спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити до іншої країни ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з волейболу вперше в історії сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

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Місце
Греція
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