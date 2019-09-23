Прикрилися Україною: в Греції розкрили змову "волейболістів"

Поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

Як повідомляє Ekathimerini, мігрантів затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони надали, занесені до бази як вкрадені або загублені.

"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму й мали однакові спортивні сумки. Крім того, у них були два волейбольні м'ячі", — повідомила поліція.

Новини У гонщиків BMW на кордоні з Росією відібрали і знищили їжу

Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольної командою. Їх затримали і відправили до слідчого магістрату, де пред'являть звинувачення в спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити до іншої країни ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з волейболу вперше в історії сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!