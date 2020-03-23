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23 березня • оновлено в 22:48
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Прикрилася туалетним папером: модель, яка показала голі груди на матчі, відзначилася новою витівкою

7.2т
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Американська топмодель Лорен Саммер, яка показала голі груди на бейсбольному матчі в жовтні 2019 року, опублікувала фото, на якому її бюст прикриває лише рулон туалетного паперу.

"У 2020-му хвалимося по-іншому. Гаразд, жарти в сторону. Сподіваюся, що всі почуваються добре і роблять усе для цього необхідне. Мийте руки, думайте головою та не впадайте в паніку (не треба змітати з полиць весь туалетний папір). У нас усе буде добре", – підписала вона фото на своїй сторінці в Instagram.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Нагадаємо, що восени Саммер та її подруга Джулія Роуз оголили груди на матчі Головної бейсбольної ліги США (MLB). За цю витівку їм назавжди заборонили відвідувати поєдинки чемпіонату.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Саммер і Роуз виступили з офіційним поясненням свого вчинку.

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Теми
бейсбол Коронавірус
Місце
США
Теги
модель карантин
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