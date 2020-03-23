Прикрилася туалетним папером: модель, яка показала голі груди на матчі, відзначилася новою витівкою

Американська топмодель Лорен Саммер, яка показала голі груди на бейсбольному матчі в жовтні 2019 року, опублікувала фото, на якому її бюст прикриває лише рулон туалетного паперу.
"У 2020-му хвалимося по-іншому. Гаразд, жарти в сторону. Сподіваюся, що всі почуваються добре і роблять усе для цього необхідне. Мийте руки, думайте головою та не впадайте в паніку (не треба змітати з полиць весь туалетний папір). У нас усе буде добре", – підписала вона фото на своїй сторінці в Instagram.
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Нагадаємо, що восени Саммер та її подруга Джулія Роуз оголили груди на матчі Головної бейсбольної ліги США (MLB). За цю витівку їм назавжди заборонили відвідувати поєдинки чемпіонату.
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Лорен Саммер
@heylaurensummer
Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Саммер і Роуз виступили з офіційним поясненням свого вчинку.
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