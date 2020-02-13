Прикрасить будь-яку вечірку: як виглядає італійська модель, яка розважала гравців "Манчестер Сіті"

Італійська модель і телеведуча Кьяра Джуффріда, яка взяла участь у різдвяній вечірці "Манчестер Сіті", не буде зайвою на жодному заході.

Джуффріда народилася в місті Катанія, де закінчила школу, після чого переїхала в Мілан, вступивши на факультет журналістики. Дівчина з дитинства любить футбол. Вона уважно стежила за матчами команди з рідного міста, а після переїзду в Мілан підтримує місцевий "Інтер". Зараз вона висвітлює змагання "Формули-1", MotoGP і Superbike на каналі Sportitalia.

Кьяра Джуффріда Calcio News 24

Крім того, дівчина брала участь в конкурсі "Міс Італія" в 2015 році, перемігши в номінації "Міс Елегантність".

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