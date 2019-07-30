"Прийшов самець": соковиті фото дівчини Мілевського, на якій він готовий одружитися

У житті екс-нападника київського "Динамо" Артема Мілевського незабаром може статися важливий переломний момент. Знаменитий серцеїд готовий стати більш розсудливим.

З кінця 2018 року Мілевський, який зараз виступає за "Динамо" (Брест), знаходиться в стосунках з чарівною шатенкою по імені Валерія і тепер все йде до того, що Артем нарешті позбудеться статусу зоряного холостяка.

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Як повідомляє білоруська "Трибуна", Валерія старше, ніж здається на перший погляд. У неї підростає син Іван, якому в травні цього року виповнилося 10 років.

У січні 2009 року дівчина вийшла заміж за олімпійського чемпіона з веслування Олександра Богдановича, з яким до цього два роки зустрічалася. Шлюб, проте, проіснував лише кілька років - в 2015-му пара розлучилася.

Тепер в житті Валерії нове захоплення. Варто лише гадати, куди заведуть її відносини з таким досвідченим казановою, як Артем Мілевський.

Артем Мілевський з новою подругою Валерією Instagram

Артем Мілевський з новою подругою Валерією Instagram

А поки милуємося фотографіями нової пасії форварда, який, як відомо, розбирається у жіночій красі.

"Коли прийшов самець, характер змінюється", - підписано фото Валерії з чотириногим другом в Instagram.

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Валерія, подруга Мілевського Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський розповів, з якою партнеркою у нього був найяскравіший секс.

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