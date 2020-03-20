Влітку 2019 року сербській дівчині Бебі Кружевіч, яка працює прес-аташе футбольного клубу "Войводіна", заборонили з'являтися на прес-конференціях через занадто сексуальну зовнішність.

Як повідомляє видання offnews, головний тренер команди Ненад Лалатович був занадто захоплений глибоким вирізом на майці Кружевіч, тому занадто мляво відповідав на питання журналістів, що їм дуже не сподобалося. Представники ЗМІ поскаржилися керівництву клубу, яке прийняло рішення прибрати дівчину з прес-конференцій "Войводіни". Проте, в структурі команди вона залишилася.

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Раніше Кружевіч працювала моделлю, а зараз регулярно ходить в зал, щоб не втрачати прекрасну форму. OBOZREVATEL пропонує самостійно переконатися в тому, що при наявності такої сексуальної дівчини на прес-конференції вам теж буде байдуже на запитання журналістів.

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

Беба Кружевіч @sanjabebaaa

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