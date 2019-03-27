Прапор, тризуб і напис "UKRAINE": у всіх спортсменів буде єдина форма

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов представив нові вимоги для закупівлі форми для спортсменів і офіційних делегацій національних збірних наших команд із олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Форма збірної України для ОІ-2018 zn.ua

"На парадній спортивній формі загального призначення мають бути обов'язково розміщені: малий державний герб України, напис UKRAINE, державний прапор України", — опублікував Жданов своє доручення у Facebook.

На спортивній формі спеціального призначення повинна розміщуватись відповідна символіка з урахуванням цього доручення, специфіки виду спорту, пропозицій національних спортивних федерацій та вимог міжнародних федерацій.

"Виступи і перемоги наших спортсменів на міжнародній арені мають чітко ідентифікуватися з Батьківщиною, яку вони представляють", — додав міністр.

Нагадаємо, що форма збірної України на зимову Оліміпаду-2018 свого часу викликала захоплення у спортсменів.

Раніше повідомлялося, що нова форма збірної України з футболу викликала агонію у російських уболівальників.

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