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Повєткін похвалився фото в обнімку з фанатом "ДНР" Пореченковим

1.4тЧитати матеріал російською

Російський боксер Олександр Повєткін у себе на сторінці в Instagram похвалився спільним знімком із Олександром Пореченковим. Крім фаната "ДНР", у кадр потрапив і Сергій Бадюк — відомий спортсмен і телеведучий.

"Троє зі скриньки", — підписав знімок "Російський Витязь".

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Користувачі в коментарях недоброзичливо відреагували на такий кадр.

Повєткін похвалився фото в обнімку з фанатом "ДНР" Пореченковим
Повєткін похвалився фото в обнімку з фанатом "ДНР" Пореченковим

Нагадаємо, що Пореченков у 2014 році в касці з написом "Преса" в компанії терористів "ДНР" обстріляв із кулемета позиції українських військовослужбовців, які тримали оборону аеропорту Донецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня Олександр Повєткін програв британцеві Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився в сьомому раунді жорстким нокаутом.

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Особи
Михайло ПореченковОлександр ПовєткінСергій Бадюк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это настоящие мужики! А на Украине культивируется гомосятина, понятно почему Бадюк сбежал из рассадника садомитов!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
нормально - пусть без пулемета с Усиком встретятся, и по одному, а не толпой. А то что кулак больше головы, так это беда, а не счастье
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