"Поцелуйчик на моїх циц*х": дружина екскапітана "Динамо" виклала гаряче відео

Скандальна дружина екс-футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, який виступає в турецькому "Різеспорі", Ірина похвалилася пікантним татуюванням на грудях.
Епатажна сексдіва опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому повідомила, що не за горами вихід її книги, а 20 вересня в Мілані відбудеться показ її колекції. До повідомлення вона додала фото з новим татуюванням, яке представляє собою "поцілунок" на одному з найбільш інтимних місць.
Знаю, що ви чекаєте першу главу книги моей😅 і ви обов'язково її отримаєте ☝🏼😉 Але трошки пізніше! Зараз я максимально зайнята підготовкою до показу в Мілані) вже 20 вересня ви зможете побачити мою колекцію @mrz_design в прямому ефіре🙏🏼 А зараз ловите просто красиву фотку в кольорах @crizesporas 💚💙
На цьому Ірина не зупинилася і виклала відео в сторіс.
"Подивіться, яку красу я зробила. Поцілуночок на моїх сісях. Дуже красиво", - сказала Ірина Морозюк.
Дружина українського футболіста зробила незвичайну татуювання на грудях pic.twitter.com/elwzUM0G55- Олександр (@optaluna) 11 вересня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.
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