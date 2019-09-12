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12 вересня • оновлено в 20:37
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"Поцелуйчик на моїх циц*х": дружина екскапітана "Динамо" виклала гаряче відео

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Скандальна дружина екс-футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, який виступає в турецькому "Різеспорі", Ірина похвалилася пікантним татуюванням на грудях.

Епатажна сексдіва опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому повідомила, що не за горами вихід її книги, а 20 вересня в Мілані відбудеться показ її колекції. До повідомлення вона додала фото з новим татуюванням, яке представляє собою "поцілунок" на одному з найбільш інтимних місць.

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На цьому Ірина не зупинилася і виклала відео в сторіс.

"Подивіться, яку красу я зробила. Поцілуночок на моїх сісях. Дуже красиво", - сказала Ірина Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Ірина Морозюк
Місце
Туреччина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
представляю: каково это проснуться рядом... То-то у него на поле не ладилось.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
клуша обколотая
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Хай бог милує...
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