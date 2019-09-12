"Поцелуйчик на моїх циц*х": дружина екскапітана "Динамо" виклала гаряче відео

Скандальна дружина екс-футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, який виступає в турецькому "Різеспорі", Ірина похвалилася пікантним татуюванням на грудях.

Епатажна сексдіва опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому повідомила, що не за горами вихід її книги, а 20 вересня в Мілані відбудеться показ її колекції. До повідомлення вона додала фото з новим татуюванням, яке представляє собою "поцілунок" на одному з найбільш інтимних місць.

На цьому Ірина не зупинилася і виклала відео в сторіс.

"Подивіться, яку красу я зробила. Поцілуночок на моїх сісях. Дуже красиво", - сказала Ірина Морозюк.

Дружина українського футболіста зробила незвичайну татуювання на грудях pic.twitter.com/elwzUM0G55 - Олександр (@optaluna) 11 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.

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