Порнозірка влаштувала скандал з олімпійським чемпіоном

Американська порнозірка Тіана Трамп заявила, що один з баскетболістів "Оклахома-Сіті" заборгував їй серйозну суму грошей.

"Ваш гравець повинен віддати мені гроші, які заборгував", - написала 24 річна дівчина в Twitter, тегнув профіль "Оклахоми". Пізніше твіт був видалений.

У коментарях вболівальники назвали прізвище брехуна. Ним виявився чемпіон Олімпіади-2016 в складі збірної США Пол Джордж, який грав за "Оклахому" протягом двох років, перш ніж його обміняли в "Кліпперс".

Джордж також був пов'язаний з Трамп деякий час назад, коли вона заявила, що займалася сексом з "дійсно відомим" гравцем "Індіани Пейсерс" у віці 16 років. Пол Джордж в той час був у цій команді.

Фанати припустили, що Тіана не знала, що Джордж вже пішов з команди, тому в підсумку вона видалила твіт. Ще один аргумент на користь версії про Джорджа це те, що свого часу він зрадив своїй дівчині, зробивши дитину стриптизерці одного з нічних клубів.

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

Тіана Трамп

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