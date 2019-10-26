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26 жовтня • оновлено в 21:48
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Популярна порноактриса невдало дебютувала в MMA

3.2т Читати матеріал російською

Колишня зірка фільмів для дорослих Оріон Старр невдало дебютувала в змішаних єдиноборствах (ММА).

Американська порнозірка поступилася Еліс Рід під час турніру на Bellator 232. Рід помітно активізувалася в кінці першого раунду і за 16 секунд до гонгу суддя зупинив побиття.

Для переможниці Еліс Рід цей успіх став сьомим у кар'єрі, в восьми боях.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з деякими фотографіями спортсменки.

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

Оріон Старр

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MMA
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