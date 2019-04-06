Популярна спортивна телеведуча з Росії знялася топлес на коні

Російська хокейна телеведуча Уляна Трігубчак виклала нове фото зі своєю ню-фотосесії. Одна з найвідоміших ice-girl в Континентальній хокейній лізі знялася топлес, сидячи на коні.

Дівчині довелося оголитися, щоб виконати свій договір. Трігубчак побилася об заклад, що зніметься голою, якщо ХК "Салават Юлаєв" з Уфи вийде в фінал конференції.

Журналістка спершу показала знімки з луком, а на наступний день виклала новий кадр з чорним конем.

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Уляна Трігубчак Instagram

Відзначимо, що дівчина не вперше оголюється в мережі. У вересні минулого року Трігубчак відсвяткувала міжнародний день відмови від бюстгальтерів відвертим фото на своїй сторінці в Instagram.

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