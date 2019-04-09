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Популярна спортивна телеведуча виклала фото топлес

6.1тЧитати матеріал російською

Російська хокейна телеведуча Уляна Трігубчак продовжила радувати своїх шанувальників новим фото з ню-фотосесії.

Одна з найвідоміших ice-girl у Континентальній хокейній лізі знялася топлес, сидячи на коні, і тримаючи в руках заряджений лук.

Дівчині довелося оголитися, щоб виконати свій договір. Трігубчак посперечалася, що зніметься голою, якщо ХК "Салават Юлаєв" з Уфи вийде в фінал конференції.

Раніше Уляна виклала оголене фото з луком, потім голий знімок на коні, а тепер поєднала обидві композиції.

Популярна спортивна телеведуча виклала фото топлес

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися і на інші, не менш гарячі знімки популярної росіянки.

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Уляна Трігубчак

Уляна Трігубчак

Instagram

Відзначимо, що дівчина не вперше оголюється в мережі. У вересні минулого року Трігубчак відсвяткувала міжнародний день відмови від бюстгальтерів відвертим фото на своїй сторінці в Instagram.

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Тема
КХЛ
Місце
Росія
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