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12 січня • оновлено в 12:49
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Економіка Шоу

/ роздягальня

Популярна фітнес-модель з величезними грудьми залізла голою в раму

4.8т
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Популярна італійська фітнес-модель Лаура Боггеро викликала шалений ажіотаж у соціальних мережах своєї оголеної фотографією.

Спортсменка, яка займала свого часу високі місця на різних турнірах з бодібілдингу, залізла повністю голою в картинну раму. Фанати залишили сотні захоплених коментарів під знімком, відзначаючи її розкішне тіло і величезни груди.

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на інші фотографії італійки.

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Лаура Боггеро

Лаура Боггеро

@lalliboop

Новини
Популярна фітнес-чемпіонка роздяглася топлес і залізла на дах - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вирішила порадувати своїх передплатників в Instagram оголеними знімками.

В одному з кадрів фітоняшка зображена роздягненою на пілоні.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Італія
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Просто жуткое зрелище.
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3
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Ершов Василий
Ершов Василий
Одиозный Сергей, не те слово, не знаю, чи є слово монстриця(від монстр), але це схоже ....
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