Популярна фітнес-модель з величезними грудьми залізла голою в раму

Популярна італійська фітнес-модель Лаура Боггеро викликала шалений ажіотаж у соціальних мережах своєї оголеної фотографією.
Спортсменка, яка займала свого часу високі місця на різних турнірах з бодібілдингу, залізла повністю голою в картинну раму. Фанати залишили сотні захоплених коментарів під знімком, відзначаючи її розкішне тіло і величезни груди.
Лаура Боггеро
@lalliboop
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на інші фотографії італійки.
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Лаура Боггеро
@lalliboop
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вирішила порадувати своїх передплатників в Instagram оголеними знімками.
В одному з кадрів фітоняшка зображена роздягненою на пілоні.
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