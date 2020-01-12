Популярна фітнес-модель з величезними грудьми залізла голою в раму

Популярна італійська фітнес-модель Лаура Боггеро викликала шалений ажіотаж у соціальних мережах своєї оголеної фотографією.

Спортсменка, яка займала свого часу високі місця на різних турнірах з бодібілдингу, залізла повністю голою в картинну раму. Фанати залишили сотні захоплених коментарів під знімком, відзначаючи її розкішне тіло і величезни груди.

Лаура Боггеро @lalliboop

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на інші фотографії італійки.

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Лаура Боггеро @lalliboop

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вирішила порадувати своїх передплатників в Instagram оголеними знімками.

В одному з кадрів фітоняшка зображена роздягненою на пілоні.

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