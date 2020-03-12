Польська фітоняшка опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів

Польська фітнес-блогер і фотограф Барбара Войтушек займається зйомками гірських схилів, але не це привертає найбільшу увагу на її знімках, а краса цієї дівчини.

Крім підкорення гірських вершин, Войтушек захоплюється фітнесом і бігом. Не дивно, адже для здійснення своїх задумів і підйому на великі висоти їй просто необхідно перебувати в найкращій формі. У дівчини також є собака, яка допомагає їй тримати себе в тонусі.

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Матеріал для зйомок Войтушек знаходить як у польських національних парках, так і за кордоном. В її Instagram-акаунті, на який підписалися 86 тисяч осіб, є також чудові краєвиди Австрії та Італії.

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фотографії норвезької спортсменки Каролін Воллан, яка любить роздягатися на гірських схилах.

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