Головна Новини
13 березня • оновлено в 02:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Польська фітоняшка опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів

Читати матеріал російською

Польська фітнес-блогер і фотограф Барбара Войтушек займається зйомками гірських схилів, але не це привертає найбільшу увагу на її знімках, а краса цієї дівчини.

Крім підкорення гірських вершин, Войтушек захоплюється фітнесом і бігом. Не дивно, адже для здійснення своїх задумів і підйому на великі висоти їй просто необхідно перебувати в найкращій формі. У дівчини також є собака, яка допомагає їй тримати себе в тонусі.

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Матеріал для зйомок Войтушек знаходить як у польських національних парках, так і за кордоном. В її Instagram-акаунті, на який підписалися 86 тисяч осіб, є також чудові краєвиди Австрії та Італії.

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Барбара Войтушек

Барбара Войтушек

@basia_wojtuszek

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фотографії норвезької спортсменки Каролін Воллан, яка любить роздягатися на гірських схилах.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Місце
Польща
Тег
Фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Торонто Мэйпл Лифс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
2,00 Сделать ставку
Нью-Джерси Дэвилз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Монреаля в основное время
2,09 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Питтсбург Пингвинз
Победа Питтсбурга с нулевой форой
1.76 Сделать ставку
Вашингтон Кэпиталз
VS
Детройт Ред Уингз
Победа Вашингтона с форой в -1,5 шайбы
1.71 Сделать ставку
Победа Марте Олсбю
11.0 Сделать ставку
Расинг
VS
Луго
Гости не проиграют
1.68 Сделать ставку
Риу Аве
VS
Пасуш де Феррейра
Тотал больше 2-х голов
1.67 Сделать ставку
Анкарагюджю
VS
Ризеспор
Гости не проиграют
1.49 Сделать ставку