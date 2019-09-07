Полонений моряк прилетів на обмін у футболці "Динамо" - відеофакт

Мічман рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко під час обміну військовополоненими 7 вересня прилетів в Україну в футболці київського "Динамо".

Моряк був одягнений в синю екіпіровку, на спині якої було вибито його прізвище, що збігається з прізвищем легендарного гравця столичної команди, а нині головного тренера національної збірної.

28-річний уродженець села Широке Одеської області відразу по прибуттю прийняв вітання від президента нашої країни Володимира Зеленського. Вдома ексв'язня Кремля чекають дружина і однорічна дочка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня, Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт 24 українським морякам, які були захоплені Російською Федерацією біля анексованого Криму в листопаді минулого року.

Один з наших військовополонених В'ячеслав Зінченко, з'явився на судовому засіданні в футболці "Шахтаря".

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