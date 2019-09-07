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8 вересня • оновлено в 11:07
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Полонений моряк прилетів на обмін у футболці "Динамо" - відеофакт

19.3т Читати матеріал російською

Мічман рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко під час обміну військовополоненими 7 вересня прилетів в Україну в футболці київського "Динамо".

Моряк був одягнений в синю екіпіровку, на спині якої було вибито його прізвище, що збігається з прізвищем легендарного гравця столичної команди, а нині головного тренера національної збірної.

28-річний уродженець села Широке Одеської області відразу по прибуттю прийняв вітання від президента нашої країни Володимира Зеленського. Вдома ексв'язня Кремля чекають дружина і однорічна дочка.

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Обмін відбувся: українці прилетіли в "Бориспіль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня, Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт 24 українським морякам, які були захоплені Російською Федерацією біля анексованого Криму в листопаді минулого року.

Один з наших військовополонених В'ячеслав Зінченко, з'явився на судовому засіданні в футболці "Шахтаря".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна Бориспіль
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Маскова Илона
Маскова Илона
А чего не в вышитой сельской рубахе? Патриоты не поймут...
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Маскова Илона
Маскова Илона
Lyakhov Yuri, о, один уже раздуплился...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Маскова Илона, А шоб тебе, козе задрыпанной, было шо спросить.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Почему не в футболке московского Спартака?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Обоз как с буя сорвались затирают все подрят.даже приличное,боятся шо москали пэремогу испортят обьективными коментами??
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Бабаев Бабай, Ну, во первых, из тебя москаль, как из говна пуля. А во вторых, москаль не для того существует, что бы объективные коменты писать. Видишь, какой ты тупорылый? Сам видишь, или тебе пальцем показать?
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