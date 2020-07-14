Поліція почала розслідування через відео з 10-річним сином Кріштіану Роналду

Поліція почала розслідування інциденту, в рамках якого 10-річний син Кріштіану Роналду катався на гідроциклі без нагляду дорослих.

Як повідомляє видання The Sun, сестра зіркового португальського футболіста Ельма опублікувала скандальне відео у себе в соціальній мережі, але пізніше його видалила.

Начальник морської поліції Геррейро Кардосо підтвердив інформацію про початок розслідування. Він знає про інцидент і заявив, що він та його колеги намагаються з'ясувати всі обставини справи, щоб вирішити, чи потрібно карати винних штрафом.

Кардосо також зазначив, що для використання гідроциклу необхідно володіти спеціальною ліцензією, яку можуть отримати тільки повнолітні. Максимальний штраф за подібне порушення сягає трьох тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Роналду Джорджина Родрігес записала сексуальне відео, на якому вона станцювала тверк в одязі,що обтягує.