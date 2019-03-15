МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Поліцейські увірвалися в номер Світоліної: названа причина інциденту

2.5тЧитати матеріал російською

Стала відома причина, через яку четверо поліцейських увірвалися в номер української тенісистки Еліни Світоліної, наставивши на неї зброю. Інцидент стався під час участі нашої спортсменки в супертурнірі в американському Індіан-Уеллсі.

У четвер, 14 березня, в поліцейську дільницю надійшло повідомлення про стрілянину на території готелю, в якому проживала українка. Правоохоронці терміново евакуювали всіх проживаючих і провели обшук в номерах. Результати проведених екстрених дій поліцейських не повідомляються, передає Великий теніс України.

Новини
"Навіть не подивилася": Федерер відверто розповів про Світоліну

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал супертурніру в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9 млн доларів.

У матчі 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла в трьох партіях 61-ю ракетку рейтингу WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Еліна Світоліна
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки