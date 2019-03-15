Поліцейські увірвалися в номер Світоліної: названа причина інциденту

Стала відома причина, через яку четверо поліцейських увірвалися в номер української тенісистки Еліни Світоліної, наставивши на неї зброю. Інцидент стався під час участі нашої спортсменки в супертурнірі в американському Індіан-Уеллсі.

У четвер, 14 березня, в поліцейську дільницю надійшло повідомлення про стрілянину на території готелю, в якому проживала українка. Правоохоронці терміново евакуювали всіх проживаючих і провели обшук в номерах. Результати проведених екстрених дій поліцейських не повідомляються, передає Великий теніс України.

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал супертурніру в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9 млн доларів.

У матчі 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла в трьох партіях 61-ю ракетку рейтингу WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

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