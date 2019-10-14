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14 жовтня • оновлено в 16:38
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Погрожував вбивством: в Росії побили чемпіонку світу з боксу

2.4т Читати матеріал російською

У Росії побили призерку Олімпійських ігор, дворазову чемпіонку світу і триразову чемпіонку Європи з боксу Софію Очігаву. 32-річну відому спортсменку побив сусід.

Софія Очігава

Софія Очігава

соцмережі

Все сталося кілька днів тому. Софія поверталася додому, коли на сходовій клітці на неї напав сусід з ножем. Він побив її і погрожував вбивством, приборкати чоловіка змогли тільки поліцейські, що приїхали.

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На грунті чого виник конфлікт, поки встановлюється. Відомо, що травми спортсменки були класифіковані як легка шкода здоров'ю, повідомляє kp.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський боксер потрапив в поліцію за звинуваченням у домашньому насильстві - спортсмен побив власну дружину.

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Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшненькая она сильно сразу видно руцкая
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одичали твари! Кацaп - животное!
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