Погрожував вбивством: в Росії побили чемпіонку світу з боксу

У Росії побили призерку Олімпійських ігор, дворазову чемпіонку світу і триразову чемпіонку Європи з боксу Софію Очігаву. 32-річну відому спортсменку побив сусід.

Софія Очігава соцмережі

Все сталося кілька днів тому. Софія поверталася додому, коли на сходовій клітці на неї напав сусід з ножем. Він побив її і погрожував вбивством, приборкати чоловіка змогли тільки поліцейські, що приїхали.

На грунті чого виник конфлікт, поки встановлюється. Відомо, що травми спортсменки були класифіковані як легка шкода здоров'ю, повідомляє kp.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський боксер потрапив в поліцію за звинуваченням у домашньому насильстві - спортсмен побив власну дружину.

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