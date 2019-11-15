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15 листопада • оновлено в 14:39
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Поглумився у спортзалі: в Росії зловили тренера-педофіла

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У Виборзі (Росія) затриманий 48-річний тренер з кудо (бойове мистецтво. – Ред.), якого підозрюють у педофілії.

Підозрюваний у педофілії

Підозрюваний у педофілії

vk

За даними РЕН ТВ, в поліцію звернулася жінка, яка заявила, що тренер рік тому зґвалтував її доньку 2003 року народження, проте з'ясувалася історія тільки зараз. За її словами, спортивний наставник поглумився з дівчинки прямо у спортзалі клубу єдиноборств.

Наразі чоловік затриманий, порушено кримінальну справу.

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Цікаво, що влітку 2019 року в тому самому Виборзі трапилася ще одна історія з педофілом. 45-річний житель Волгоградської області на вулиці чіплявся до 8-річного хлопчика, змусивши його зняти кросівки, шкарпетки і спортивні штани, після чого спробував натягнути на нього жіночий одяг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії наклав на себе руки колишній майор поліції, якого звільнили через підозри у сексуальному насильстві над дитиною.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Місце
Росія
Тег
педофiли
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Какая страна,такие и тренера...
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