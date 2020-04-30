Подруга Владислава Кочергіна вразила неймовірними формами

Максим Богданов роздягальня 23:26, 30.04.2020 Оновлено: 23:49, 30.04.2020

Футболіст луганської "Зорі" Владислав Кочергін 30 квітня відсвяткував своє 24-річчя. Ексгравця молодіжної збірної України привітала його подруга, відразу привернувши до себе увагу всіх уболівальників.

Перше, що здивувало фанатів, це те, що у Карини день народження також 30 квітня.

Але найбільшу увагу шанувальників футболу привернули неабиякі зовнішні дані дівчини.

(C) tribuna.com

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити красу другої половинки одеського хавбека.

Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13
Карина
@ kkkarina_13

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита сербська модель Сорая Вучеліч, яка 2014 рік провела разом із футболістом ПСЖ Неймаром, вразила своїх шанувальників в Instagram.

33-річна хорватка опублікувала відео зі свого тренування, при цьому величезні груди дівчини ледь помістилися в кадр.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

"Г*ндон – це фантаст": українця оштрафували за образу Зеленського на 51 грн

"Епіцентр" попався на масштабних спекуляціях із масками: наварили мільйони

Операція "Баум" 2.0: журналістка розкрила подробиці афери оточення Зеленського

Росія – агресорка: парламент ухвалив важливу постанову й закликав до продовження санкцій

Ляшко закликав масово вакцинуватися від грипу: інакше буде проблема