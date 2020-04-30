Подруга Владислава Кочергіна вразила неймовірними формами
Футболіст луганської "Зорі" Владислав Кочергін 30 квітня відсвяткував своє 24-річчя. Ексгравця молодіжної збірної України привітала його подруга, відразу привернувши до себе увагу всіх уболівальників.
Перше, що здивувало фанатів, це те, що у Карини день народження також 30 квітня.
Але найбільшу увагу шанувальників футболу привернули неабиякі зовнішні дані дівчини.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити красу другої половинки одеського хавбека.
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита сербська модель Сорая Вучеліч, яка 2014 рік провела разом із футболістом ПСЖ Неймаром, вразила своїх шанувальників в Instagram.
33-річна хорватка опублікувала відео зі свого тренування, при цьому величезні груди дівчини ледь помістилися в кадр.