Подруга гравця "Шахтаря" відповіла на цькування від футболістів УПЛ: ви гірше баб

Подруга захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Даша Савіна після опублікованої їх спільної фотографії відповіла футболістам УПЛ за безліч неприємних повідомлень.

Савіна заявила, що закінчити одні відносини і почати інші – це чесно, а ось "стрибати по тьолочкам", перебуваючи у відносинах, зображуючи із себе чесних, люблячих і добропорядних хлопцiв – це бруд.

"Щоб ви так грали активно, як смакуєте чуже життя. Вам не соромно? Ви вважаєте, що ви маєте право судити? Коментувати чуже особисте життя? Ви гірше баб. Це може стосуватися тільки нас", – написала дівчина в Instagram.

Окремо Даша відповіла на претензію, що вона "пішла за грошима, через переїзд до Київа".

"Я зустрічаюся з таким же молодим футболістом, який поки ні Роналду, ні Мессі, ні шейх арабський, ні папік-олігарх. Але у нього все попереду. Тому що ми разом, а це значить – з усією відповідальністю, обов'язками, з усіма загальними планами і цілями на життя. У нас все вийде", – підсумувала Савіна.

Даша Савіна відповіла футболістам на критику Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондар опублікував спільний знімок з Савіною на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1".

На публікацію Бондаря відреагували Сергій Кравченко та Ігор Когут з "Дніпра-1", а також "динамівці" Сергій Булеца, Денис Попов, Георгій Цітаішвілі, Олександр Андрієвський і Ахмед Алібеков.

Савіна раніше зустрічалася з нападаючим "Динамо" Владиславом Супрягою, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".