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Подруга футболіста "Шахтаря" похвалилася жаркими фото в бікіні

4.4тЧитати новину російською

Подруга півзахисника молодіжної збірної України Олега Данченка викликала справжній фурор в соцмережах після того, як виклала знімки в бікіні. Друзі та передплатники Вікторії Фролової не змогли втриматися від захоплення бездоганною фігурою красуні.

Відзначимо, що Вікторія до Олега зустрічалася з іншим українським футболістом - Владленом Юрченко - і кинула його заради більш вигідною пари.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися зовнішності дівчини.

Новини
У мережу виклали особисті фото подруги футболіста збірної України, який поїхав в Росію

Вікторія Фролова

соц мережі

Вікторія Фролова

соц мережі

Вікторія Фролова

соц мережі

Вікторія Фролова

соц мережі

Вікторія Фролова

соц мережі

Вікторія Фролова

соц мережі

Нагадаємо, що раніше хакери злили в інтернет голі знімки спортсменки, яка прославилася величезними грудьми.

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