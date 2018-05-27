Подруга футболіста "Шахтаря" похвалилася жаркими фото в бікіні

Подруга півзахисника молодіжної збірної України Олега Данченка викликала справжній фурор в соцмережах після того, як виклала знімки в бікіні. Друзі та передплатники Вікторії Фролової не змогли втриматися від захоплення бездоганною фігурою красуні.

Відзначимо, що Вікторія до Олега зустрічалася з іншим українським футболістом - Владленом Юрченко - і кинула його заради більш вигідною пари.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися зовнішності дівчини.

Вікторія Фролова соц мережі

Вікторія Фролова соц мережі

Вікторія Фролова соц мережі

Вікторія Фролова соц мережі

Вікторія Фролова соц мережі

Вікторія Фролова соц мережі

Нагадаємо, що раніше хакери злили в інтернет голі знімки спортсменки, яка прославилася величезними грудьми.