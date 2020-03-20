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20 березня • оновлено в 03:00
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Подруга футболіста "Динамо" Дубінчака знялася оголеною

1.1т
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Подруга футболіста "Динамо" Владислава Дубінчака, що виступає на правах оренди за львівські "Карпати", викликала справжній фурор в Instagram своєї еротикою.

Мирослав Перейма крім журналістики займається ще й фотографією, знімаючись в різних фотопроєктах. Фотограф Тіна Гончаренко змогла відобразити 23-річну львів'янку в розкішній оголенiй фотосесії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити знімки красуні.

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мирослава стала жертвою свого хлопця. Влад невдало виконав новий світовий челендж "Залишайтеся вдома", потрапивши рулоном туалетного паперу їй в голову.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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