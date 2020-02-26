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26 лютого • оновлено в 12:17
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Побиття Хайден Панеттьєрі: стало відомо про реакцію Володимира Кличка

3.8т
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Легендарний Володимир Кличко дуже стурбований проблемами в особистому житті його екснареченої, американської актриси Хайден Панеттьєрі, яка страждає від домашнього насильства.

За інформацією Us Weekly, 43-річний Кличко сильно переживає за матір своєї дочки Кайі через її відносини з бойфрендом Брайаном Хікерсоном.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі

Shutterstock

"Володимир дуже турбується за Хайден. Він продовжує піклуватися про неї і щиро бажає їй всього найкращого", – розповіло журналістам джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, що Хікерсон неодноразово піднімав руку на свою кохану, причому останній такий випадок припав на День закоханих. Так, за словами актриси, 14 лютого Брайан жбурнув її в стіну і бив кулаками. Хікерсона заарештували, проте в той же день він був звільнений, внісши заставу 5 000 доларів. Його справа буде розглянута в суді 12 березня. При цьому Хайден Панеттьєрі не тільки відмовилася давати проти нього свідчення, а й змогла пробачити, стверджує те саме джерело.

Інсайдер додав, що, на думку Кличка, Хікерсон використовує 30-річну Хайден. Він каже, що Брайан поганий хлопець, який контролює Хайден і потурає всім її поганим звичкам.

Брайан Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Брайан Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Shutterstock

Сама Хайден жодного разу не коментувала публічно свої скандальні стосунки, проте днями вона опублікувала в твіттері знімок колишнього коханого з їхньою п'ятирічною дочкою і назвала Кличка "найкращим татом на світі". Коли один з її підписників, прийнявши Володимира за Брайана, запитав, чи був зроблений цей знімок до того, як він її побив, або після, Хайден йому відповіла: "Це не той хлопець. Кличко – легенда. Це мій чемпіон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко натякнув на своє повернення в бокс і можливий реванш з Тайсоном Ф'юрі.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
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