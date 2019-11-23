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23 листопада • оновлено в 20:15
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Плювати і випорожнюватися: повія докладно описала збочення з відомим футболістом

7.3т
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Британська повія на ім'я Анна в інтерв'ю місцевим ЗМІ дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про роботу з "відомим футболістом виступаючим в Європі".

Ганна

Ганна

Daylimail

Дівчина зізналася, що спортсмен звернувся за її послугами, так як був не в змозі зізнатися своїй дівчині, що у нього є сексуальні фетиші. Дівчина стверджує, що у неї і спортсмена ніколи не було класичного сексу – зате він був готовий заплатити купу грошей, щоб просто "облизати її ноги".

Перша зустріч пари пройшла в одному з готелів Мюнхена – там дівчина дозволила футболістові зробити їй масаж і задовольнила його пристрасть до фут-фетишу.

"Він не був типовим футболістом в моєму уявленні. Він вживав наркотики і часто пив алкоголь. Йому подобалося, коли я домінувала над ним і принижувала його. Він дозволяв мені робити все, що завгодно: бити, використовувати фалоімітатор, використовувати його замість туалету, сидіти на обличчі, щоб він не міг дихати. Плювати на нього, сміятися над ним, поки він лизав мої ноги, а ще ігнорувати його, коли він фарбував мені нігті. Але, насправді, він просто чувак, що з'їхав з котушок, у якого багато грошей і який не може впоратися з успіхом. В один момент він вирішив замовити іншу дівчину, так як зі мною вже не могло бути нічого нового", - наводить слова працівниці секспослуг Євроспорт.

Ганна

Ганна

Daylimail

Анна зізналася, що чоловіки, які дозволяють домінувати над ними, здаються їй лузерами.

"Я впораюся з цим, це нормальна ситуація для бізнесу. Так, мені подобається, коли я знаходжу ідіота, з яким не потрібно займатися сексом, але він все одно оплачує тобі розкішне життя. Але йому можна знайти заміну, якщо хто-небудь запропонує ще більше грошей. Подібна домовленість куди краще звичайної роботи в ескорті, такі хлопці, як той футболіст, – це справжній джекпот", – підсумувала екскортніца.

Новини
Олімпійський чемпіон напав на повію і поплатився

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу з фітнес-бікіні потрапила в гучний скандал в інтернеті. Уродженка Донецька, яка в 2015 році переїхала в лобових (Московська область) і виграла чемпіонат Росії і чемпіонат Москви з фітнесу, до того як стати зіркою, працювала веб-повією.

Оголені знімки нової росіянки під час її "роботи" з'явилися в мережі.

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Автор
Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
работа мечты))
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