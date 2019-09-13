Плавчиня відкрила купальник і викликала скандал у США

Американська плавчиня Брекінн Вілліс була дискваліфікована через занадто відкритий купальник під час змагань на Алясці (США).

Брекін Вілліс alaska_peak_performance

Як повідомляє The Sun, спортсменка виграла заплив на 100 метрів вільним стилем, проте одразу ж після цього дізналася, що її результат анульований. Судді вирішили дискваліфікувати 17-річну Вілліс за те, що її купальник недостатньо приховував сідниці. Вони інтерпретували це бажанням дівчини привернути до себе увагу.

Зазначається, що на Алясці існує правило, яке регулює розмір купальника. Спортсменка наполягає на тому, що вона підвернула його в районі сідниць, тому що інакше плавати в ньому було незручно. Одна з тренерок, Лорен Ленгфорд, заявила, що Вілліс почувалася дуже погано, коли дізналася про дискваліфікацію.

Новини Біатлоністка збірної України показала фігуру в спокусливому купальнику

Організаторів змагань пізніше звинуватили в расизмі й сексизмі. Вілліс була єдиною представницею змішаної раси на турнірі, і тільки вона піддалася санкціям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у стрибунки у воду на Універсіаді-2019 випали груди з купальника.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!