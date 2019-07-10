Після 20 років: Курнікова поставила крапку у стосунках з Іглесіасом

Колишня перша ракетка світу Анна Курнікова пояснила, чому так і не розписалася з популярним іспанським співаком Енріке Іглесіасом.

Курнікова і Іглесіас rg.ru

Пара живе разом майже 20 років. Росіянка народила від артиста двох дітей.

"Якщо чесно, для нас не має значення - одружені ми чи ні. Ми обидва віримо в чесність, довіра і взаємоповага в стосунках", - заявила тенісистка в інтерв'ю The Sun.

Співак також зазначив, що весілля не змінить ставлення пари один до одного.

"Я адже з розведеною сім'ї. Так що свідоцтво про шлюб для мене - всього лише клаптик паперу!" - сказав Іглесіас.

Раніше Іглесіас зізнався, що після народження дітей його сексуальне життя заграла новими фарбами.

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