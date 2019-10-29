Пишногруді моделі оголилися на матчі в США: відео 18+

Дві американські моделі Джулія Роуз і Лорен Саммер отримали заборону на відвідини бейсбольних матчів під егідою MLB за демонстрацію оголених грудей на трибуні.

Джулія Роуз і Лорен Саммер Instagram

Дівчата відвідали матч MLB між "Вашингтон Нешнлс" і "Х'юстон Астрос", який в прямому ефірі транслював телеканал Fox Sports. В один з епізодів гри в об'єктив телеоператора потрапив епізод, в якому дівчата синхронно підняли свої топи і оголили груди.

Відео з епізодом миттєво стало вірусним, але моделі вирішили не залишатися інкогніто, і відразу зізналися, що це були вони.

Вчинок дівчат на відео в лівому верхньому кутку:

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x - jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) 28 жовтня 2019 р

Також Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram лист від MLB, в якому зазначено, що за їх витівку на трибунах дівчатам відтепер заборонено відвідувати матчі ліги. Фото такого ж листа на своїй сторінці опублікувала і Саммер.

Джулії Роуз 25 років, вона родом з Нового Орлеана, але зараз проживає в Лос-Анджелесі. На її сторінку в Instagram підписано 2,8 млн фоловерів. Популярність Роуз стрімко зростає завдяки її гарячим фото. Джулія зізналася, що її найбільша мрія - погладити слона в Таїланді.

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз і Лорен Саммер

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Лорен Саммер теж 25 років і вона родом з Орландо, але заради кар'єри моделі переїхала в Лос-Анджелес. Відомо, що у Лорен ірландське коріння. У 2017 році дівчина потрапила в журнал Playboy. У Instagram Лорен має 1,5 млн підписників.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

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