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16 вересня • оновлено в 21:56
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"Писав її чоловіку": зоряний сусід Заворотнюк розповів про останню зустріч з актрисою

2.2т Читати матеріал російською

Легендарний російський фігурист Олексій Ягудін зізнався, що був шокований звісткою про хворобу відомої актриси Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку (гліобластома).

За словами олімпійського чемпіона-2002, після останньої зустрічі з героїнею серіалу "Моя прекрасна няня" він намагався зв'язатися з чоловіком зірки кіно, колегою по льоду Петром Чернишовим.

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Анастасія Заворотнюк і Олексій Ягудін

Анастасія Заворотнюк і Олексій Ягудін

Перший канал

"Останнім часом у мене не було ніяких контактів з Анастасією. Я писав її чоловікові. Він не відповів, повідомлення навіть не прочитано. Ми живемо в одному селищі протягом уже декількох років. Влітку я бачив карету швидкої допомоги, яка практично кожен день чергувала біля її будинку. Саму Настю я бачив навесні цього року, коли ми разом брали участь в зйомках пілотного випуску однієї з передач. Вона виглядала абсолютно нормально і була життєрадісною. Вся та інформація, яку ми зараз бачимо в інтернеті, дійсно шокувала навіть мене – людину, яка багато чого бачила", – наводить слова Ягудіна Sport24.

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Теми
онкологія фігурне катання
Особа
Анастасія Заворотнюк
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