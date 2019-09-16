"Писав її чоловіку": зоряний сусід Заворотнюк розповів про останню зустріч з актрисою

Легендарний російський фігурист Олексій Ягудін зізнався, що був шокований звісткою про хворобу відомої актриси Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку (гліобластома).
За словами олімпійського чемпіона-2002, після останньої зустрічі з героїнею серіалу "Моя прекрасна няня" він намагався зв'язатися з чоловіком зірки кіно, колегою по льоду Петром Чернишовим.
Анастасія Заворотнюк і Олексій Ягудін
Перший канал
"Останнім часом у мене не було ніяких контактів з Анастасією. Я писав її чоловікові. Він не відповів, повідомлення навіть не прочитано. Ми живемо в одному селищі протягом уже декількох років. Влітку я бачив карету швидкої допомоги, яка практично кожен день чергувала біля її будинку. Саму Настю я бачив навесні цього року, коли ми разом брали участь в зйомках пілотного випуску однієї з передач. Вона виглядала абсолютно нормально і була життєрадісною. Вся та інформація, яку ми зараз бачимо в інтернеті, дійсно шокувала навіть мене – людину, яка багато чого бачила", – наводить слова Ягудіна Sport24.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси та повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
У лікарні повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів. До неї терміново приїхали рідні.
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